Terror en el aire: presunta pelea entre pilotos obliga a desviar vuelo que viajaba a Israel

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv fue desviado de emergencia a Arabia Saudita tras una supuesta pelea entre los dos pilotos, según informaron funcionarios israelíes.

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional de Dubái la mañana del miércoles cuando, unas dos horas después del inicio del trayecto, se activó un código de emergencia, de acuerdo con el portal de seguimiento Flightradar24.

Minutos después, la alerta se elevó a una señal de secuestro antes de ser rebajada nuevamente a un código de emergencia general.

Medios israelíes, citando a responsables oficiales, señalan que uno de los pilotos habría apuñalado al otro durante el vuelo antes de ser inmovilizado.

En una entrevista con el periódico israelí Israel Hayom, una pasajera relató el momento "muy angustiante" en que las personas a bordo se dieron cuenta de que el avión estaba descendiendo rápidamente.

"Entendimos que los pilotos habían perdido el control", dijo al recordar los gritos de terror de los pasajeros.

La mujer contó al diario que uno de los pilotos sufrió graves heridas de arma blanca antes de que el atacante fuera apartado de él.

"Hay personas aquí con las camisas cubiertas de sangre", afirmó. Y añadió que "ahora estamos bien y queremos volver a casa".

Las autoridades aún no han informado detalles del incidente ni las causas que llevaron al desvío del avión.

El vuelo FZ1073, con unas 150 personas a bordo, la mayoría de ellas israelíes, debía aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion, pero terminó aterrizando en el aeropuerto de Tabuk, en el noreste de Arabia Saudita.

PURANOTICIA // BBC MUNDO