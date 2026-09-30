Ministros israelíes acusan intento de "terrorismo" tras desvío de avión de Flydubai a Arabia Saudita

Los ministros de Seguridad Nacional y Finanzas de Israel, los ultraderechistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente, apuntaron este miércoles al "terrorismo" como causa del desvío de un avión que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Tel Aviv. Sin embargo, las circunstancias del incidente aún no han sido confirmadas oficialmente.

La aeronave emitió una alerta de emergencia y aterrizó de forma segura en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita, según confirmó la aerolínea Flydubai. La compañía señaló que todos los pasajeros se encuentran a salvo, mientras que versiones difundidas por medios israelíes apuntan a un incidente ocurrido en la cabina de mando, que habría obligado a intervenir a pasajeros y tripulación.

"La ingenua idea de que nuestros enemigos valoran la vida y merecen nuestra compasión recibió esta mañana otro sombrío recordatorio: un terrorista que planeaba estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes que iban a bordo", ha afirmado Ben Gvir en un mensaje en redes sociales.

Añadió que "el terrorismo es un demonio con el que no cabe llegar a ningún acuerdo, salvo el de su derrota decisiva y su erradicación total de la faz de la tierra".

También afirmó que este hecho implica que "la doctrina de seguridad de Israel debe ser llevada al siguiente nivel".

"Israel ha realizado un gran trabajo en los últimos dos años y medio, pero no debemos detenernos. Debemos seguir adelante hasta lograr una victoria decisiva en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria", agregó, refiriéndose a Cisjordania por su nombre bíblico.

En esta línea, Smotrich declaró que "cualquiera que intente estrellar un avión y asesinar a 180 israelíes debe pagar el mismo precio que si hubiera cometido los asesinatos".

"Él y cualquier Estado u organización terrorista que lo haya enviado", ha destacado en un comunicado en redes sociales. "El Estado de Israel debe centrarse en la intención, más que en las consecuencias", ha manifestado el titular de la cartera de Finanzas.

Las circunstancias en torno al incidente siguen sin estar completamente esclarecidas de forma oficial, aunque declaraciones de pasajeros citadas por medios israelíes apuntan a que varios de ellos intervinieron durante una situación de violencia en la cabina de mando. Distintos reportes señalan que uno de los pilotos habría resultado herido, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

Un portavoz de la aerolínea Flydubai ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que el vuelo "sufrió un incidente durante su ruta" y ha agregado que el avión aterrizó "de forma segura" en el aeropuerto de la ciudad saudita de Tabuk. Asimismo, ha subrayado que "todos los pasajeros se encuentran a salvo". "La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación son nuestra máxima prioridad", ha agregado.

"Nuestros equipos están trabajando de cerca con las autoridades relevantes", ha manifestado este portavoz, que ha adelantado que habrá más información una vez que se haya "más detalles confirmados" sobre lo sucedido, tras las alertas sobre el desvío del aparato sobre espacio aéreo jordano después de la emisión de una alerta que llevó a las autoridades israelíes a desplegar efectivos ante un potencial secuestro.

La emisión de la alerta, que tuvo lugar poco de dos horas después del despegue del aparato desde Abu Dabi, llegó acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo cual Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro debido a que no fueron capaces de contactar con el avión. Posteriormente, el aparato fue desviado y aterrizó de manera segura en Tabuk.

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