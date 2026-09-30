Embajador de Chile en España llama a fortalecer relaciones más allá de las diferencias políticas entre gobiernos de Kast y Sánchez

El embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma, destacó la importancia de mantener y profundizar la relación bilateral con ese país, pese a las diferencias políticas que existen entre los gobiernos de Santiago y Madrid.

Durante un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía en Madrid, Coloma sostuvo que el compromiso de Chile con España "va más allá de una contingencia" y planteó la necesidad de construir un vínculo que permita superar las diferencias coyunturales.

"Cada país tiene el derecho y deber de tomar sus propias decisiones", señaló el diplomático, quien agregó que esta realidad no impide que el Gobierno chileno mantenga una mirada de largo plazo y busque "mirar en grande más allá de lo que pueda ocurrir en un futuro".

En esa línea, el embajador reafirmó la relevancia que Chile le asigna a sus relaciones con España y sostuvo que la administración chilena busca abordar los problemas del país con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa y fortalecer su desarrollo.

Coloma también destacó la importancia de mantener una relación abierta con el exterior y de potenciar los vínculos en ámbitos como la economía, la cultura y la sociedad.

El representante chileno abordó además la Cumbre Iberoamericana que se desarrollará en noviembre en Madrid, encuentro al que asistirá el Presidente José Antonio Kast.

Según Coloma, la cita constituye una "gran oportunidad" para fortalecer una visión conjunta entre los países iberoamericanos y avanzar en materias de interés común.

En ese sentido, mencionó áreas como el desarrollo, la innovación y los desafíos del futuro como algunos de los ámbitos en los que los países de la región pueden encontrar puntos de encuentro.

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