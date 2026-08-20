Terremoto de magnitud 7,2 sacude a la región de Ayacucho en Perú: SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile

Un sismo de magnitud 7,2 se registró durante la tarde de este jueves 20 de agosto en la región de Ayacucho, Perú, de acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según el informe preliminar del organismo, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, con una profundidad de 108 kilómetros.

El IGP estimó una intensidad de III-IV en la zona, correspondiente a un movimiento de carácter ligero según la escala de Mercalli.

El jefe del organismo, Hernando Tavera, indicó que debido a los 108 kilómetros de profundidad del sismo, "la percepción de éste ha sido bastante grande”.

El evento fue percibido en el norte de Arequipa, en Ica y en Abancay, así como en Lima.

De igual forma, el titular del Instituto Geofísico del Perú precisó que "por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico”.

Tras el temblor, las autoridades de Defensa Civil llamaron a la población a mantener la calma y evacuar hacia las zonas seguras previamente identificadas, en caso de ser necesario.

Asimismo, recomendaron no utilizar ascensores durante una emergencia y evitar la saturación de las líneas telefónicas. En ese sentido, se llamó a privilegiar el envío de mensajes de texto para comunicarse tras el sismo.

Las autoridades también advirtieron que podrían registrarse réplicas durante las próximas horas, por lo que se solicitó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales y a la evolución de la actividad sísmica.

A raíz de lo ocurrido en Perú, el Servicio Hidrográfico y Oceanográico de la Armada (SHOA) indicó que las características del sismo localizado a 167 kilómetros al noreste de Chala, en Perú, "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Vale recordar que este sismo se suma a la ola de terremotos registrada en el mundo, los últimos en Indonesia, donde se presentaron dos terremotos de una magnitud de 7,7 y de 6,9, que dejaron más de 50 víctimas. Previamente se habían registrado más de una decena de eventos en Latinoamérica, el último el terremoto de Colombia de 7,4 de magnitud; y previamente uno doble de magnitud 7,2 en Venezuela.

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