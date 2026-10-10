Terremoto de 7,5 en Panamá daña escuelas y hospitales sin dejar víctimas fatales

El terremoto de magnitud 7,5 registrado este viernes en Panamá causó daños en al menos 188 escuelas de todo el país, así como en viviendas, hospitales, puentes, carreteras e incluso en catedrales y varias iglesias, según ha informado el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Además, el sismo y sus más de 47 réplicas han provocado daños en infraestructuras clave como la planta de agua potabilizadora de Chilibre, según ha anunciado el Gobierno panameño en un comunicado.

"Hay infraestructuras viales que se han visto comprometida, edificios gubernamentales, comercios privados (...) La planta potabilizadora de Chilibre opera actualmente al 20% de su capacidad y, de momento, no se registran personas desaparecidas", ha anunciado el Gobierno en el comunicado difundido por redes sociales.

En la ciudad de Panamá, hay daños menores en cuatro edificios residenciales, comercios y viviendas de Las Perlas. También ha habido evacuaciones en hospitales y centros de salud.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ya está al tanto de lo ocurrido y ha solicitado a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y a los organismos de seguridad que le informen continuamente de las consecuencias de los seísmos.

"Nadie está nunca preparado para este tipo de actividades, así que de aquí a mañana, pues nos llenaremos de más recursos (...) El desastre que estamos enfrentando es grande, no es nacional, en algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma", ha declarado el presidente a los medios de comunicación desplazados.

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