Un petrolero que transportaba hasta 7.000 toneladas de diésel se hundió frente a las costas dela isla española de Ibiza, muriendo al menos un miembro de la tripulación , según informaron las autoridades.

El Med Emre, un buque con bandera de Malta, transportaba a 17 tripulantes, que fueron rescatados. Sin embargo, siete fueron trasladados al hospital y uno murió posteriormente , según confirmaron los servicios de emergencia de las Islas Baleares.

Según informan los medios españoles, los seis tripulantes que recibieron tratamiento sufrieron heridas leves, como hipotermia .

Un avión estaba evaluando los posibles daños medioambientales, además del buque de control de contaminación español, el Clara Campoamor, propiedad del servicio nacional de salvamento marítimo del país.

"Aún hay poca información disponible sobre un posible derrame de combustible", escribió la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, en X.

El director regional de emergencias, Pablo Gárriz, aseguró que el buque cisterna no se había hundido por completo, como se había informado inicialmente. Sin embargo, la embarcación permanece sumergida parcialmente.

Según explicó, esto creó condiciones más favorables para llevar a cabo las operaciones de recuperación, ya que "hemos pasado de la posibilidad de que el buque se encuentre a una profundidad de 1.000 metros a una situación que permite realizar operaciones en la superficie".