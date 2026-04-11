Tensión máxima: EEUU intenta desminar Ormuz, pero Irán obliga a retroceder buque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que la Marina de EEUU va a comenzar una misión de desminado en el estrecho de Ormuz, en medio de las cruciales conversaciones de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, entre las delegaciones de alto nivel de Washington y Teherán.

"Ahora estamos comenzando el proceso para despejar (de minas) el estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", ha anunciado el presidente de Estados Unidos en su plataforma Truth Social tras asegurar por enésima vez que Irán ha perdido la guerra.

"Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo es inexistente, el radar está muerto, sus fábricas de misiles y drones han sido prácticamente aniquiladas junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus 'líderes' de toda la vida ya no están con nosotros, ¡alabado sea Alá!", ha manifestado.

Sobre este presunto desminado, Trump ha indicado que la "única amenaza" que le queda a Irán es que "un barco pueda 'encallar' en una de sus minas submarinas" dispersas por el estrecho, de ahí el comienzo de la misión que, de ser confirmada y aceptada por la parte iraní, representaría un extraordinario progreso en las conversaciones.

Trump ha publicado este mensaje al mismo tiempo que el portal estadounidense de noticias Axios informaba, citando a fuentes oficiales estadounidenses no identificadas, que varios buques de la Armada estadounidense cruzaron el estrecho de Ormuz el sábado, "en una acción no coordinada con Irán".

IRÁN AMENAZÓ A DESTRUCTOR

Sin embargo, el Gobierno iraní ha anunciado que el Ejército ha obligado a dar media vuelta a un destructor de Estados Unidos que se aproximaba al estrecho de Ormuz, bajo control de Teherán.

En declaraciones a la cadena de televisión Jabar Network, un portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha anunciado un caso de una "posible violación del alto el fuego" en vigor entre Estados Unidos e Irán, "evitado por la respuesta y la advertencia inmediatas del aparato diplomático y la firme advertencia de las fuerzas armadas".

La agencia semioficial Fars ha informado, citando fuentes propias, que, efectivamente, el portavoz se refería al caso de un destructor estadounidense que se desplazaba desde el puerto de Fujaira, en Emiratos Árabes Unidos, hacia el estrecho de Ormuz, lo que provocó "una reacción inmediata de las fuerzas armadas".

En el momento en que el destructor fue descubierto, Irán dio un ultimátum de 30 minutos para que abandonara inmediatamente las aguas o de lo contrario no solo sería atacado, sino que las conversaciones de paz en Islamabad, trasladaron fuentes diplomáticas iraníes a la mediación paquistaní, se verían "afectadas".

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