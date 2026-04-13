Tensión al límite en el golfo Pérsico: Irán acusa “piratería” de EE.UU. y amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz

Luego de que las negociaciones desarrolladas en Pakistán no llegaran a buen puerto, la medida de Estados Unidos de bloquear el estrecho de Ormuz fue calificada este lunes como "piratería" por las Fuerzas Armadas de Irán. En ese contexto, la institución militar lanzó una dura advertencia, asegurando que la protección de los terminales marítimos de la región "es para todos, o para nadie".

Quien alzó la voz en representación del mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes —conocido como el mando Jatam al Anbiya— fue su portavoz, Ebrahim Zolfaqari. El vocero fue enfático al señalar que "la imposición por parte del criminal Estados Unidos de restricciones al movimiento de buques en aguas internacionales es un acto ilegal que equivale a piratería".

Durante su intervención, el representante militar expresó: "Las Fuerzas Armadas de Irán declaran de forma clara y firme que la seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán es para todos, o para nadie". Asimismo, lanzó un ultimátum al manifestar que "si la seguridad de los puertos de Irán (...) es amenazada, ningún puerto en el golfo Pérsico y el golfo de Omán estará a salvo".

De acuerdo a lo consignado por la cadena de televisión pública iraní IRIB, el portavoz remarcó que "las Fuerzas Armadas de Irán consideran como un deber natural y legal el defender los derechos legales del país". A esto, sumó que "ejercer la soberanía de Irán sobre las aguas territoriales del país es un derecho natural de la nación iraní".

En cuanto al tránsito marítimo, Zolfaqari precisó que "los buques vinculados con el enemigo no tienen y no tendrán derecho a pasar por el estrecho de Ormuz". Por el contrario, aclaró que "el resto seguirán recibiendo permiso para hacerlo, algo siempre sometido a las regulaciones de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán".

Para justificar estas medidas, el vocero insistió: "Dadas las continuadas amenazas por parte del enemigo contra la nación iraní y la seguridad nacional del país, incluso tras el fin de la guerra, la República Islámica de Irán aplicará de forma decidida un mecanismo permanente para controlar el estrecho de Ormuz".

Previo a estas declaraciones, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, había manifestado su decepción por el resultado de las tratativas en Pakistán. El canciller lamentó que, a pesar de que Teherán acudió con "buena fe" a los diálogos con Estados Unidos con el propósito de "poner fin a la guerra", la delegación se topó con "cambios en las reglas del juego" y "un bloqueo" idéntico al que Washington había decretado escasas horas antes contra todas las embarcaciones que "entren o salgan de puertos iraníes".

El origen de esta escalada se remonta al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una vez que las conversaciones de paz entre Washington y Teherán concluyeran en Islamabad sin un consenso, el mandatario comunicó que la Armada estadounidense establecerá desde este lunes un cerco sobre el estrecho de Ormuz. Además, amenazó con interceptar "en aguas internacionales" a cualquier barco que haya abonado dinero a Irán para transitar por dicha ruta estratégica.

Sobre la aplicación de esta medida, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) detalló que se ejecutará "imparcialmente" frente a los navíos "de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo -en referencia al golfo Pérsico- y del golfo de Omán".

Cabe recordar que los encuentros en Islamabad se desarrollaron a pocos días de que Irán y Estados Unidos acordaran un alto el fuego de dos semanas, el cual se vio puesto en duda por los ataques de Israel contra Líbano. El propósito central de estas reuniones era alcanzar un pacto definitivo para concluir la ofensiva que fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaron el pasado 28 de febrero contra territorio iraní.

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