El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha presentado una "mejoría clínica" durante los últimos días, aunque deberá permanecer internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI), luego de ingresar la semana pasada por complicaciones intestinales. Así lo informó el último parte médico del hospital DF Star, ubicado en Brasilia.

A través de un comunicado compartido por la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro, el centro asistencial informó que Bolsonaro "ha presentado una mejoría clínica, a nivel de pruebas de laboratorio y radiología". Sin embargo, precisó que continúa en la UCI "con diagnóstico de oclusión intestinal y bronconeumonía".

"Se ha iniciado la alimentación por vía oral, con buena tolerancia hasta el momento", detalló el informe médico. Asimismo, agregó que Bolsonaro "deberá continuar con tratamiento, incluyendo antibioticoterapia". "Por ahora, no hay previsión de alta hospitalaria", concluyó el comunicado.

Por su parte, la ex primera dama destacó a través de sus redes sociales que el jueves fue "un día mucho mejor" y que el exmandatario "está más animado". "Salió de la habitación, hizo fisioterapia y pasó bastante tiempo sentado en el pasillo, que tiene vista al jardín de invierno", relató.

"Le cerraron la sonda y ya le dieron gelatina. ¡Gloria a Dios por eso!", señaló Michelle Bolsonaro, quien también manifestó su confianza en la recuperación de su esposo: "superará también esta situación". El exmandatario sufrió un nuevo ingreso hospitalario el 20 de noviembre debido a fuertes dolores abdominales, relacionados con las secuelas del intento de asesinato que sufrió en 2018.

Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, en el marco de los asaltos perpetrados en enero de 2023 por miles de sus seguidores, tras la victoria electoral del actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El exmandatario comenzó a cumplir su pena en noviembre de 2025 y, desde el 24 de marzo, permanece bajo arresto domiciliario por motivos humanitarios.

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