Taiwán recomienda a sus ciudadanos no viajar a China tras amenazas de "ejecución" por parte de Pekín

Las autoridades de Taiwán elevaron este jueves el nivel de alerta de viaje a China y recomendó a la población no trasladarse a la zona a raíz de las amenazas vertidas por Pekín sobre la posibilidad de "ejecutar" a aquellas personas consideradas "defensoras acérrimas" de la independencia taiwanesa.

Liang Wen Chieh, portavoz del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, señaló durante una rueda de prensa que esta advertencia también se aplica a ciudades como Hong Kong y Macao e insistió en la importancia de no trasladarse al territorio continental "a menos que sea estrictamente necesario", según informaciones de la cadena CNA.

China, que considera Taiwán como una provincia más bajo su soberanía, criticó duramente al nuevo presidente de la isla, Lai Ching Te, al que considera un fuerte defensor del separatismo taiwanés.

El Gobierno chino llevó a cabo maniobras militares significativas inmediatamente después de su toma de posesión, una medida que hizo saltar todas las alarmas en Taiwán y Estados Unidos, principal aliado de Taipéi.

La semana pasada, al anunciar un recrudecimiento del Código Penal, China amenazó con ejecutar a los separatistas independentistas de Taiwán en casos extremos, lo que ha provocado un aumento de la tensión entre las partes.

"Si no es necesario ir, entonces no lo hagan", dijo Liang, que añadió que esto no supone una prohibición para visitar el territorio sino una medida de "protección" para los taiwaneses.

(Imagen: EFE)

