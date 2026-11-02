Súper Niño en Galápagos deja viviendas inhabitables, calles inundadas y obliga a evacuar familias

La Armada también mantiene acciones de apoyo logístico y humanitario.

El Ministerio de Ambiente y Energía ecuatoriano dispuso un acceso restringido en nueve playas y atractivos turísticos en las islas Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela .

Esta medida se sumó a las restricciones que había impuesto la dirección del Parque Nacional Galápagos a seis sitios la tarde del sábado.

El ministerio aseguró que hasta ahora no se ha reportado la muerte de tortugas gigantes ni de aves silvestres por las lluvias. En el Centro de Crianza de Tortugas Gigantes, los ejemplares y las instalaciones no presentan afectaciones.