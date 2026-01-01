Suiza: Incendio en bar de Crans-Montana deja decenas de fallecidos y más de cien heridos

Una grave tragedia marcó el inicio del año 2026 en Suiza, luego de que las autoridades confirmaran la existencia de “decenas de personas presumiblemente muertas” y cerca de un centenar de heridos, producto de un incendio de gran magnitud registrado en el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais.

La información fue entregada durante una rueda de prensa por el comandante de la Policía de Valais, Frédéric Gisler, junto al diputado cantonal Stéphane Ganzer, quienes precisaron que aún no existe un balance definitivo de víctimas fatales, debido a la complejidad del siniestro y a las labores de identificación que continúan en desarrollo.

Las autoridades confirmaron que entre los fallecidos hay ciudadanos extranjeros, mientras que los hospitales de la Suiza francófona se encuentran desbordados por la llegada de víctimas con quemaduras de gravedad, algunas de las cuales debieron ser trasladadas hasta Zúrich para recibir atención especializada.

En la misma instancia, la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, descartó de forma categórica que el hecho esté vinculado a un atentado. “No se trata en absoluto de ningún tipo de ataque terrorista”, afirmó, añadiendo que se abrió una investigación penal para esclarecer las causas exactas de la tragedia y que se solicitó apoyo a cantones vecinos para la identificación de las víctimas.

Finalmente, el gobierno cantonal de Valais declaró estado de emergencia a partir de las 09:00 horas de este 1 de enero, con el objetivo de movilizar rápidamente todos los recursos disponibles. De acuerdo con los primeros antecedentes, el siniestro se habría originado por una explosión seguida de un violento incendio, lo que provocó la rápida devastación del recinto, obligando a un amplio despliegue de Policía, Bomberos y equipos de rescate.

