Suben a seis los militares estadounidenses muertos por ofensiva de EE.UU. contra Irán

El balance de militares estadounidenses muertos por la ofensiva lanzada el sábado contra Irán para descabezar a la República Islámica aumentó a seis, según confirmó este lunes el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

"Hasta las 16.00, hora del este, del 2 de marzo, seis militares estadounidenses han muerto en combate. Las fuerzas estadounidenses han recuperado recientemente los restos de dos militares cuyo paradero se desconocía en una instalación atacada durante los primeros ataques de Irán en la región", indicó el Centcom en un mensaje difundido en redes sociales.

No obstante, el Centcom no ha querido desvelar la identidad de los caídos a la espera de que pasen 24 horas desde que sean informadas las familias.

En la víspera, el Ejército ya informó de la muerte de cuatro militares después de que un cuarto soldado herido falleciera a causa de sus heridas.

En otro mensaje, el Ejército afirmó que Teherán tenía once barcos en el golfo de Omán y ahora "no tiene ninguno". "El régimen iraní ha acosado y atacado el transporte marítimo internacional en el golfo de Omán durante décadas. Esos días han terminado", aseguraron.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró en declaraciones a la prensa desde el Capitolio que "la próxima fase será aún más dura para Irán de lo que es ahora". "No voy a revelar los detalles de nuestros esfuerzos tácticos, pero vendrán golpes más duros por parte del Ejército estadounidense", dijo.

En este sentido, reiteró que el objetivo de la misión es "la destrucción de sus capacidades de misiles balísticos y sus capacidades navales", así como sus capacidades para fabricarlos. "Esperamos que el pueblo iraní pueda derrocar a este gobierno y establecer un nuevo futuro para ese país. Nos encantaría que eso fuera posible", aseveró.

Rubio defendió que el ayatolá Alí Jamenei era "un clérigo radical". "Todo ese régimen está dirigido por clérigos radicales que no toman decisiones geopolíticas, sino decisiones basadas en su visión de la teología, que es apocalíptica. Eso debe tomarse muy en serio", aseguró.

Además, agregó que Estados Unidos "no atacaría deliberadamente" escuelas. "Nuestros objetivos son los misiles, tanto su capacidad de fabricarlos como su capacidad de lanzarlos", expresó y agregó que Washington "no tiene incentivos" para atacar la infraestructura civil, si bien el Pentágono investiga ya si el supuesto incidente fue provocado por armamento estadounidense.

Por contra, Rubio indicó que los iraníes sí han atacado infraestructura civil, como hoteles, embajadas o aeropuertos en países del Golfo. "¿Saben por qué? Porque son un régimen terrorista. Patrocinan el terrorismo y participan en él", zanjó.

El Ministerio de Salud de Irán elevó el domingo a cerca de 180 la cifra de víctimas mortales en la escuela femenina de Minab, en la provincia de Hormozgán, en el sur del país, tras el bombardeo que sufrió el centro educativo este sábado.

