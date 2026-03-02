Estados Unidos deporta a 34 chilenos: cifra total alcanza 354 bajo la administración Trump

El arribo más reciente de ciudadanos chilenos expulsados desde Estados Unidos fue confirmado este lunes por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. La autoridad detalló que un vuelo chárter aterrizó el sábado 28 de febrero con 34 personas a bordo, elevando a 354 el total de connacionales deportados durante la administración del presidente Donald Trump.

Del grupo que llegó al país, 23 corresponden a hombres y 11 a mujeres. Tras su ingreso, dos de ellos quedaron bajo custodia judicial. Según explicó el ministro, “al arribar, y tras los controles correspondientes, dos de estas personas quedaron a disposición de la justicia chilena, ya que contaban con órdenes de detención vigentes”.

El secretario de Estado subrayó que, al igual que en ocasiones anteriores, el proceso se desarrolló bajo coordinación interinstitucional. En ese contexto, señaló que “se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado de las instituciones”, mencionando el trabajo conjunto de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, además de la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otros organismos públicos.

Sostuvo que, ante la eventualidad de nuevos traslados, el Ejecutivo mantendrá el mismo protocolo: “seguiremos trabajando para que el retorno de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente”, junto con aclarar que “estos procedimientos aplicados por Estados Unidos no solo se dirigen hacia Chile, sino que se aplica a todos los países”.

Con este nuevo vuelo, la cifra acumulada desde mayo de 2025 alcanza los 354 chilenos deportados -283 hombres y 71 mujeres- desde territorio estadounidense.

