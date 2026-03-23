Sube a 34 el número de muertos tras estrellarse un avión de la Fuerza Aérea de Colombia con 125 personas a bordo

Al menos 34 personas murieron tras estrellarse un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con 125 individuos a bordo este lunes en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, en el sur de Colombia y cerca de la frontera con Perú.

Según informó en X el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aérea, en el avión Hércules C-130 viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes.

El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, le dijo a Reuters que había cuanto menos 34 muertos, cifra que la agencia consultó con otras dos fuentes del ejército. Y el gobernador del departamento del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, le confirmó el dato a Noticias Caracol.

A la espera de que se haga público un balance oficial, una fuente del ejército le dijo a BBC Mundo que un "último reporte" habla de 44 fallecidos y que es posible que la cifra siga aumentando. LEER TAMBIÉN: Tragedia en Colombia: Avión de la Fuerza Aérea se estrella con más de 100 personas a bordo en el sur del país

Antes de que se conocieran los más recientes datos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en X que hasta el momento había "83 militares jóvenes vivos".

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, contó que la aeronave se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente 1,5 km del aeródromo desde donde partió.

"Se han evacuado varios heridos. Una vez se confirme el listado completo de lesionados y de víctimas fatales, se informará oportunamente", añadió Sánchez en X.