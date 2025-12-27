“Sobre la base del respeto”: Maduro apela a diálogo con Washington

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su disposición a dialogar con Estados Unidos, aunque dejó en claro que cualquier acercamiento debe darse “sobre la base del respeto” y sin imposiciones externas, en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos países.

En declaraciones emitidas por la cadena Globovisión, el mandatario afirmó que Venezuela siempre estará dispuesta a conversar si Washington decide abandonar lo que calificó como “proyectos fracasados de más de 25 años”. “Aquí siempre va a haber un presidente que representa a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad”, sostuvo.

Maduro acusó además a sectores del poder estadounidense de construir una “realidad virtual” sobre la situación venezolana, con el objetivo de imponer un modelo de dominación colonial y esclavista para apropiarse de los recursos naturales del país. Según el jefe de Estado, el verdadero interés de Estados Unidos estaría en el petróleo, el oro y las tierras raras venezolanas.

En el plano interno, el gobernante chavista arremetió contra figuras de la oposición, entre ellas María Corina Machado, así como Leopoldo López, Julio Borges y Juan Guaidó, asegurando que “jamás tomarán esta patria”. A su juicio, Venezuela seguirá su camino “con su liderazgo y con su pueblo”.

El llamado al diálogo se produce mientras Estados Unidos mantiene operaciones militares en la región, incluyendo la denominada “Lanza del Sur”, que ha dejado decenas de embarcaciones destruidas y más de un centenar de fallecidos, una estrategia que Caracas interpreta como parte de un intento por forzar un cambio de régimen en el país.

