Sismo de magnitud 6,1 sacudió el occidente de Cuba y se percibió hasta en Florida

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió la zona occidente de Cuba, percibiéndose también en Florida, Estados Unidos, según reportaron autoridades del National Weather Service.

El movimiento telúrico no dejó víctimas ni daños significativos, tampoco se activaron las alertas de tsunami, aunque la vigilancia se mantuvo activa durante el día.

El temblor tuvo su epicentro en el mar, a unos 100 kilómetros al oeste de Mantua, en la provincia de Pinar del Río y, según reportes, fue perceptible hasta en La Habana.

Lo ocurrido generó preocupación en la población, tanto de Cuba como de la zona sureste de Estados Unidos, quienes se mantuvieron en alerta tras el fuerte sismo.

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