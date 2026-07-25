Atropello múltiple deja varios heridos en marcha del Orgullo en Berlín

Una intensa búsqueda desplegó la policía de Berlín la noche de este sábado luego de que un vehículo atropellara a una multitud que se encontraba en las inmediaciones de las celebraciones del Orgullo LGBTQ, dejando a varias personas heridas.

El incidente ocurrió en el parque Tiergarten, ubicado cerca de la Puerta de Brandeburgo, donde durante la jornada se desarrollaban las actividades del Christopher Street Day, una de las principales conmemoraciones del Orgullo LGBTQ en Europa.

A través de la red social X, la policía informó que los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a las personas afectadas y confirmó que se mantiene un operativo para localizar a los responsables. "Buscamos intensamente a los sospechosos", señalaron las autoridades.

Hasta el momento, la policía no ha precisado el número de personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas, mientras continúan las labores de atención y recopilación de antecedentes en el sitio del suceso.

Durante gran parte del día, cientos de miles de personas participaron de manera pacífica en las actividades organizadas en la capital alemana. Sin embargo, el atropello obligó a poner término a las celebraciones y provocó un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

De acuerdo con información publicada por el diario alemán Bild, un testigo aseguró que una furgoneta blanca ingresó a gran velocidad contra la multitud. Según ese relato, tras el impacto un hombre descendió del vehículo y escapó a pie.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer la dinámica del hecho, identificar a los responsables y determinar las circunstancias que originaron el atropello.

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