Líbano asegura que Hezbolá aceptó una tregua recíproca con Israel luego de las advertencias de Irán

Sin embargo, Netanyahu marcó un punto adicional: "Al mismo tiempo, las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] seguirán operando en el sur del Líbano según lo previsto".

Anteriormente, el primer ministro israelí había ordenado ataques contra "objetivos terroristas" en los suburbios del sur de Beirut en respuesta a los ataques con cohetes y drones perpetrados por Hezbolá, grupo respaldado por Irán.

Esto provocó una serie de advertencias por parte de funcionarios iraníes. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que la tregua entre EE.UU. e Irán era "inequívocamente un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano", y que "su violación en un frente supone una violación del alto el fuego en todos los frentes".

Por otra parte, la agencia de noticias iraní Tasnim había informado que Teherán podría suspender las negociaciones indirectas con Washington a raíz de las acciones militares israelíes en el Líbano.

La agencia de noticias -afiliada al poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)- también afirmó que Teherán y sus aliados podrían "activar otros frentes, incluido el estrecho de Bab al Mandab", en la entrada del mar Rojo.

Sin embargo, en publicaciones posteriores en Truth Social, Trump insistió en que las conversaciones con Irán continuaban a un "ritmo rápido" y afirmó que había hablado tanto con Netanyahu como con representantes de Hezbolá.

"Mantuve una conversación telefónica muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, y no habrá tropas que se dirijan a Beirut, y cualquier tropa que esté en camino ya ha dado media vuelta", escribió el presidente de EE.UU.

"Del mismo modo, a través de representantes de alto rango, mantuve una conversación muy positiva con Hezbolá, y acordaron que cesarán todos los disparos: que Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel".

Netanyahu confirmó más tarde que había hablado con Trump.

En una publicación en X, escribió que le había dicho al presidente de EE.UU. que "si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros civiles, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut".

"Al mismo tiempo, las FDI seguirán operando en el sur del Líbano según lo previsto", añadió.

UN CONFLICTO MULTILATERAL

Estados Unidos ha intentado separar los acontecimientos en Líbano de las negociaciones con Irán, país que desde hace tiempo proporciona a Hezbolá un importante respaldo ideológico, militar y financiero, e insiste en que cualquier acuerdo debe incluir la paz en el Líbano.

El domingo, un funcionario estadounidense afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, había propuesto un plan de "desescalada gradual" en la zona tanto a Netanyahu como al presidente libanés, Joseph Aoun.

El ejército israelí había atacado Beirut en dos ocasiones desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y el Líbano el 16 de abril, la última de ellas el jueves.

Sin embargo, esto supone una reducción con respecto a lo que ocurría anteriormente, ya que hay informes de que la Casa Blanca ha estado presionando a Israel para que limite su acción militar en Beirut como parte de los esfuerzos por alcanzar un acuerdo más amplio para poner fin a la guerra con Irán.