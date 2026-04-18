"Servel peruano" suma más problemas en disputa por segundo lugar al balotaje

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú informó que se ha detectado una inexactitud en la información proporcionada sobre el traslado de material electoral en la circunscripción de Lima Oeste 3.

Según un comunicado del organismo, tras lo expuesto por el Jurado Nacional de Elecciones en el Congreso, se tuvo conocimiento de que la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Lima Oeste 3, Claudia Sandoval Carmona, indicó que el desplazamiento de cajas con cédulas electorales se realizó con acompañamiento de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de un fiscalizador.

Sin embargo, la ONPE ha precisado que dicha afirmación "no se ajusta a lo ocurrido", tal como se desprende de la información verificada a partir de la emisión del programa "Beto a Saber", del 16 de abril, donde se evidencian circunstancias distintas a las descritas inicialmente.

Este aviso llega después de que el candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga ofreciera este jueves 20.000 soles (poco menos de 5.000 dólares) de "recompensa" a los trabajadores y funcionarios de los organismos electorales que aporten "información veraz" acerca del supuesto fraude que viene denunciando desde días previos a las elecciones.

Apenas dos días antes, López Aliaga exigió la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y la anulación de las elecciones debido a las irregularidades que se produjeron durante la jornada electoral del domingo, que llevaron a alargar la votación un día más debido a los problemas que surgieron en algunos centros electorales.

El que fuera alcalde de Lima entre 2023 y 2025 denunció que estos problemas le habrían ocasionado una pérdida de medio millón de votos. No obstante, misiones electorales internacionales han destacado la transparencia y la neutralidad del proceso a pesar de algunas complejidades técnicas y cierta desconfianza ciudadana.

Con el 92% de las actas contabilizadas, menos de 10.000 votos separan a López Aliga de Roberto Sánchez y de la posibilidad de disputar el 7 de junio la segunda vuelta de las elecciones con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

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