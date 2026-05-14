Netanyahu demanda al New York Times tras reportaje sobre abusos sexuales a detenidos palestinos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves la presentación de una demanda por difamación contra el diario estadounidense The New York Times, tras la publicación de un artículo sobre presuntas violaciones cometidas por soldados israelíes contra detenidos palestinos.

La oficina de Netanyahu confirmó la acción judicial impulsada junto al ministro de Exteriores, Gideon Saar, contra el periódico, asegurando que el reportaje constituye “una de las mentiras más atroces y distorsionadas jamás publicadas contra el Estado de Israel en la prensa moderna”.

Asimismo, indicó que el autor del artículo, Nicholas Kristof, “recibió el respaldo del periódico”.

El reportaje en cuestión reúne distintos testimonios de prisioneros palestinos recluidos en cárceles israelíes y apunta a un supuesto “patrón de violencia sexual israelí generalizada contra hombres, mujeres e incluso niños, perpetrada por soldados, colonos, interrogadores”, además de señalar a agentes de la Agencia de Seguridad de Israel, Shin Bet, y a guardias penitenciarios.

Las denuncias sobre abusos sexuales contra presos palestinos han sido recurrentes en los últimos años. A comienzos de este año, la Fiscalía Militar de Israel resolvió retirar los cargos presentados contra cinco reservistas acusados de este tipo de prácticas en una base militar de Sde Teiman, en un caso que se remonta a 2024.

El caso tomó notoriedad pública luego de que la exfiscal militar Yifat Tomer-Yerushalmi filtrara un video en el que, según la denuncia, se observa a varios soldados seleccionar a un hombre que se encontraba desnudo y tendido en el suelo, trasladarlo junto a una pared y abusar sexualmente de él mientras ocultaban su identidad utilizando escudos.

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