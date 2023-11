"Sentía la muerte inminente y me despedí de mi familia": La enfermera mexicana que logró salir de Gaza

Con ellos he estado trabajando en diferentes proyectos en México y otros internacionales como en Sudán del Sur, en un proyecto de desnutrición. Allí vi niños morir en mis manos, pero no en esta magnitud [como en Gaza]. No se morían diez, mil niños al día. Gaza es una masacre.

La población es bella y me recibió con los brazos abiertos. Era una maravilla que la gente compartiera su cultura conmigo y yo les compartía cómo era México, apreciábamos las diferencias. La gente era siempre amable y me trataban de levantar ánimos porque sabían que tenía a mi familia lejos. Son personas empáticas y valientes .

Los ataques

Entonces se hizo el llamado a que nos trasladáramos al sur.

Decidimos movernos, pero fue igualmente terrible. No hay un lugar seguro en Gaza: tanto el norte como el sur están siendo atacados por todos lados.

Los ataques son indiscriminados, a toda hora y en cualquier lugar. Yo estaba en un cuarto y escuchaba cómo una bomba caía. Después seguía otra. Más cerca, más cerca, más cerca.

No sabíamos si nosotros íbamos a salir vivos. Sentía la muerte inminente y yo misma me despedí de mi familia para que supieran que aceptaba la responsabilidad de mis acciones, de mi vida. Para decirles que estaba muy feliz con la organización y con lo que he podido hacer.

No hay diferencia entre hombres, mujeres, civiles y no civiles. Todos están siendo tratados de la misma manera. Hay baño de sangre en todas partes.

La gente se movilizaba hacia bodegas de Naciones Unidas, en escuelas… en todo lo que pensaban que podría ser respetado. Pero esas mismas escuelas han sido atacadas. No sabemos qué es seguro allá.

El trabajo de médicos

Durante esos 26 días de guerra no hubo un solo momento de felicidad. Es una desesperanza total el saber que están asesinando a las familias de mis compañeros, a la gente con la que yo conviví. No hay un momento de confort.

En cada niño que veía herido o cada vez que escuchaba las noticias, me imaginaba a mi pobre hija que se quedó en casa aquí en México, que tiene una vida por delante y no tiene esa sensación de que va a morir. La pausa humanitaria, el alto el fuego es indispensable y primordial. No puede seguir así.

Sí hay ayuda humanitaria en la zona, pero lo que entra es una gota de agua en un océano. No es para nada suficiente porque son demasiadas las necesidades en Gaza.

No hay agua para beber, no hay comida porque han atacado panaderías y la gente se forma más de 24 horas para tener un poco de pan. No hay cobijas con las que refugiarte, no hay combustible. Las telecomunicaciones fueron afectadas. Es terrible.