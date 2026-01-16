Senadores demócratas de EE.UU. visitan Dinamarca y respaldan rechazo a Trump en Groenlandia

Senadores demócratas de una delegación que ha visitado Dinamarca han cargado este viernes contra las pretensiones expansionistas del presidente Donald Trump en Groenlandia y han advertido de que la retórica de Washington solo "hace el juego" a los "autócratas" en Rusia y China.

"Estoy aquí porque millones de estadounidenses están profundamente preocupados por la reciente retórica de Estados Unidos (sobre Groenlandia). Ya sea comprándola o utilizando la fuerza militar", ha asegurado la senadora demócrata por New Hampshire, Jeanne Shaheen, en declaraciones desde Copenhague donde participa en la delegación estadounidense que se ha reunido con líderes daneses y groenlandeses, incluyendo la primera ministra, Mette Frederiksen.

En plena escalada de las tensiones con la Administración Trump que mantiene el rumbo respecto a sus pretensiones, Shaheen ha advertido de que la retórica de Washington solo genera división entre socios europeos y norteamericanos "en un momento en que los adversarios tratan de beneficiarse" de una posible fractura del lazo transatlántico.

"Una toma militar estadounidense de Groenlandia amenazaría a la OTAN tal y como la conocemos. E incluso sin llegar a eso, la simple sugerencia de que Estados Unidos tomaría Groenlandia por la fuerza causa un daño real, no solo a la relación con Groenlandia y Dinamarca, sino también a la propia seguridad nacional de Estados Unidos", ha advertido.

Según la senadora demócrata, en el corto plazo las tensiones entre aliados "le hacen el juego a los mayores adversarios" comunes como son "Rusia y China". "Vladimir Putin acogería con satisfacción cualquier medida que fracturara la OTAN o desviara la atención y los recursos de Ucrania", ha advertido.

En este sentido, ha recalcado que si las autoridades estadounidenses quieren tener mayor presencia militar o explotar el sector de los minerales críticos "todo lo que tienen que hacer es "asociarse" con los actores daneses.

Así, ha reivindicado que Copenhague es un aliado estrecho de Washington, con el que combatió mano a mano al régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial y luego fue un socio fundador de la OTAN. De esta forma, ha lamentado que las amenazas de Trump no solo dañan la relación con Dinamarca y con Groenlandia, sino que también tiene un efecto explosivo sobre los países de la OTAN.

Shaheen ha recordado también el papel de Dinamarca tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, cuando "fue uno de los primeros países en invocar el artículo 5" en el seno de la organización y participó junto a las tropas de Estados Unidos en las guerras en Afganistán e Irak.

