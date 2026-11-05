Senado de Paraguay cita al presidente Peña para que se defienda en el juicio político abierto en su contra

El Senado paraguayo finalizó la sesión en la que se presentaron las acusaciones contra el presidente Santiago Peña por el caso del Ueno Bank.

Los parlamentarios escucharon durante una hora los argumentos de la acusación presentados por siete diputados designados como fiscales acusadores por la Cámara Baja.

Peña fue señalado por ser accionista del Ueno Bank y presuntamente tener conocimiento del desfalco a los fondos del banco que tiene más de 3 millones de clientes en el país.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, dijo que ahora citaba a Peña "para que formule su defensa y ofrezca las pruebas de las que intente valerse en la sesión extraordinaria que se realizará mañana a las 10 horas (13:00 GMT)".