Seis muertos y más de cien rescatados de un barco desaparecido en Indonesia

Las autoridades de Indonesia han elevado este domingo a seis los muertos y a más de un centenar los rescatados de un barco localizado después de ser dado por desaparecido en medio de un temporal en el mar de Java con más de 240 personas a bordo.

El jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate (SAR) en Banjarmasin, Putu Sudayana, ha afirmado que un total de cuatro embarcaciones que estaban en la zona han participado en las labores de evacuación de las víctimas y los supervivientes, según ha recogido la cadena de televisión Kompas.

Así, ha apuntado que uno de ellos ha trasladado a un superviviente y cinco fallecidos, mientras que otro de los barcos ha evacuado un cadáver y 15 supervivientes del barco 'Virgo Transport 8'. Los otros dos barcos han logrado sacar de la zona a otros 96 supervivientes del suceso.

La embarcación había partido el sábado desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental, con Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, como destino. Durante la travesía atravesó condiciones meteorológicas adversas, dejando de transmitir señales alrededor de las 2:00 horas (hora local) de este domingo.

"La última posición registrada del buque fue aproximadamente a 80 millas náuticas del muelle SAR de Basirih, en Banjarmasin", ha señalado el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Clase A de Banjarmasin y coordinador de la misión, I Putu Sudayana, durante una rueda de prensa recogida por el mismo medio.

La Oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin ha recibido el aviso sobre la pérdida de contacto en torno a las 04:10 horas (hora local) por parte del gerente general de PT Virgo, Yoel Rihi.

Tras recibir la alerta, los equipos de emergencia han comenzado a movilizar recursos para localizar la embarcación. A las 04.30 horas, seis efectivos han sido enviados al muelle SAR de Basirih en un vehículo de rescate 'D-Max', desde donde se ha iniciado el despliegue de la embarcación 'KN SAR Laksmana 241' hacia la zona estimada de la última posición conocida del 'Virgo Transport 8'.

Debido al elevado número de personas que viajaban a bordo de la embarcación, las autoridades han reforzado posteriormente el dispositivo de búsqueda. El responsable de la operación ha subrayado que los equipos movilizados están haciendo lo posible por optimizar el despliegue de efectivos, así como los medios disponibles, con el objetivo prioritario de localizar a los pasajeros y tripulantes y garantizar su seguridad.

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