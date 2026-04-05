Seis fallecidos dejan ataques de EE.UU. e Israel contra instalaciones en Irán

En una nueva escalada de tensión en Medio Oriente, las autoridades de Irán denunciaron una serie de bombardeos perpetrados por fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel. La ofensiva tuvo como blanco la planta nuclear de Bushehr, donde se registró una víctima fatal, y diversos complejos de la industria petroquímica en la provincia de Juzestán, zona que concentra la mayor cantidad de daños con cinco fallecidos y múltiples lesionados.

Respecto a la situación en Juzestán, la Gobernación provincial ratificó el ataque ante la agencia Mehr. Con el transcurso de las horas, los reportes oficiales de la zona, difundidos por la agencia Fars, confirmaron el deceso de cinco personas y un total de 170 heridos tras las explosiones.

Los proyectiles impactaron directamente en la infraestructura petroquímica de Bandar Imam, situada "en la Zona Económica Especial de Mahshahr". Además del costo humano, el recinto sufrió un incendio que ya fue controlado por los equipos de emergencia, descartándose hasta el momento la liberación de sustancias químicas tóxicas al ambiente.

En cuanto a la central de Bushehr, el ataque se produjo aproximadamente a las 08:30 horas del sábado (hora local). En dicha instancia, un misil cayó "cerca" de un perímetro de seguridad de la instalación. Un operario del recinto relató a la agencia de noticias Tasnim las consecuencias inmediatas del impacto: "Debido a la onda expansiva y la metralla de este ataque, uno de los edificios anexos de la central eléctrica resultó dañado y, lamentablemente, uno de los empleados del departamento de seguridad física de la central falleció en el acto".

Pese a la gravedad del hecho, la misma agencia precisó que "las investigaciones iniciales indican que el incidente no causó daños a las partes principales de la central eléctrica y que su funcionamiento no se vio afectado". Asimismo, se recordó que esta acción representa la cuarta agresión contra la planta nuclear desde que comenzó la ofensiva conjunta de EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

Desde Teherán recalcaron que la central sigue operativa, advirtiendo que, "debido a la presencia de cantidades significativas de materiales radiactivos, cualquier daño grave podría suponer el riesgo de un accidente nuclear de gran magnitud". Ante este escenario, Irán ya notificó a la agencia nuclear de las Naciones Unidas sobre el suceso y la inexistencia de fugas radiactivas.

Por su parte, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, manifestó su "profunda preocupación por el incidente". El personero fue enfático en señalar que "las centrales nucleares o las zonas aledañas nunca deben ser atacadas", argumentando que "los edificios auxiliares de las instalaciones pueden contener equipos de seguridad vitales".

"Reiterando el llamado a la máxima moderación militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear, el director general Grossi subraya nuevamente la importancia primordial de adherirse" a los protocolos de la agencia que "garantizan la seguridad nuclear durante un conflicto", según consignó el organismo internacional.

En paralelo, la corporación energética rusa Rosatom tomó medidas drásticas ante la inseguridad en la zona. Su director general, Alexei Likachev, informó a la agencia TASS el inicio de la evacuación de casi 200 trabajadores rusos que desempeñan funciones en Bushehr, debido a que el panorama actual coincide con el pronóstico "más desfavorable" para su integridad.

El primer grupo de funcionarios de Rosatom ya se encuentra a bordo de buses con destino a la frontera con Armenia. Se estima que el retiro total del personal se concrete en un periodo "de dos a tres días".

Likachev justificó la medida señalando que, "lamentablemente, los acontecimientos se están desarrollando según las previsiones más desfavorables" y que, "como dice el refrán, nuestros malos presentimientos eran ciertos". Finalmente, el directivo advirtió que "la probabilidad de un incidente nuclear va en aumento y sucesos como el de hoy pueden acabar conllevando una catástrofe regional con consecuencias a largo plazo".

PURANOTICIA