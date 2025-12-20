Segundo petrolero interceptado en dos semanas refleja presión estadounidense

Efectivos militares de Estados Unidos, liderados por la Guardia Costera con apoyo de otras unidades, interceptaron este sábado un nuevo buque con petróleo venezolano en aguas internacionales. La operación se enmarca dentro del bloqueo estadounidense a Caracas y busca impedir el contrabando de hidrocarburos desde Venezuela.

Esta es la segunda incautación en menos de dos semanas, tras la captura del petrolero ‘Skipper’ el pasado 10 de diciembre. La medida coincide con el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo a todos los barcos incluidos en la lista de sanciones, aunque por el momento no se ha confirmado si la embarcación capturada este sábado estaba dentro de esa lista.

Fuentes consultadas por medios estadounidenses, como CNN y Axios, afirmaron que la operación envía un mensaje claro al gobierno de Nicolás Maduro y a cualquier actor que intente sortear las sanciones: “Vamos a interceptaros cuando queramos”. Asimismo, destacaron que el despliegue militar en el Caribe tiene un objetivo disuasivo y estratégico.

Desde que comenzó la operación estadounidense contra el tráfico ilícito de recursos desde Venezuela, las fuerzas desplegadas en el Caribe han destruido 29 barcos y reportan la muerte de 104 personas, en una estrategia que, según Washington, busca frenar el narcotráfico y presionar por un eventual cambio de régimen en Caracas.

