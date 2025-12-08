Secuestro masivo en Nigeria: 100 estudiantes son liberados, pero más de 200 siguen retenidos

Cien de los 303 estudiantes que fueron secuestrados el mes pasado en la Escuela Católica St. Mary’s, ubicada en el estado de Níger, al norte de Nigeria, han sido liberados. La noticia fue confirmada este lunes por la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), atribuyendo la liberación a una acción coordinada del Gobierno del presidente Bola Ahmed Tinubu.

El reverendo Joseph Hayyab, presidente de la CAN en los estados del norte, confirmó a EFE que tanto la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA) como el gobierno estatal les informaron sobre el éxito parcial de la operación. "Estamos listos para recibir a los niños. Los padres y todos han sufrido mucho por el secuestro y estamos ansiosos por tenerlos de vuelta", expresó Hayyab, elogiando el esfuerzo del gobierno.

El secuestro original, perpetrado por individuos armados, afectó a más de 300 personas, incluyendo estudiantes y doce miembros del personal docente. Si bien este lunes se confirmó la liberación de 100 jóvenes, y unos 50 menores habían logrado escapar por sus propios medios entre el 21 y 22 de noviembre, alrededor de 153 estudiantes y la totalidad del personal docente aún continúan en manos de sus captores.

El obispo Bulus Yohanna, presidente de la CAN en el estado de Níger y propietario del internado, también confirmó la noticia, pero con cautela: "Hemos sido informados de la liberación de 100 estudiantes. Aún no los tenemos con nosotros. Esperamos que el gobierno nos los entregue lo antes posible. También esperamos que los demás sean liberados lo antes posible".

Este secuestro masivo subraya la grave crisis de seguridad que atraviesa el centro y noroeste de Nigeria. La violencia es impulsada por "bandidos" —bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para obtener rescates—, además de la actividad de grupos yihadistas como Boko Haram y el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Como respuesta a la escalada de ataques, el Gobierno nigeriano ordenó el cierre temporal de 41 internados ubicados en los estados de Níger, Kebbi, Plateau y Benue, que han sido identificados como zonas de alta vulnerabilidad.

La fragilidad del sistema educativo ante estas amenazas es notoria. Un informe de Unicef publicado en abril de 2024 indicó que solo el 37% de las escuelas en diez estados afectados por conflictos cuenta con sistemas de alerta temprana. Esta falta de prevención recuerda tragedias anteriores, como el secuestro de 276 niñas en Chibok en 2014, de las cuales al menos 91 siguen sin regresar a sus hogares.

