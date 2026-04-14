Secretario general de la ONU ve "muy probable" la reanudación de las negociaciones entre EE.UU. e Irán

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, indicó que es "muy probable" que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se reanuden e instó a ambos países a continuar con las conversaciones para lograr la paz en la región.

Desde Nueva York, el representante entregó declaraciones a la prensa donde detalló sus recientes gestiones. "Es muy probable que estas conversaciones se reanuden. Hoy he tenido una llamada telefónica con el viceprimer ministro de Pakistán y quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi enorme admiración a Pakistán por la importantísima iniciativa que ha venido teniendo para llevar la paz a Medio Oriente", señaló.

Aunque se mostró cauto frente a los futuros avances, Guterres afirmó que resulta "esencial" no detener el diálogo. Al respecto, reiteró: "Creo que sería poco realista esperar que un problema tan complejo y duradero pueda resolverse en la primera sesión. Por tanto, necesitamos que las negociaciones continúen y necesitamos un alto el fuego a medida que avancen las negociaciones".

En paralelo, la autoridad abordó el proceso entre Líbano e Israel. Según su análisis, el diálogo será importante para "crear las condiciones para un cambio en la forma en que los actores han venido desarrollando sus actividades". Asimismo, apuntó directamente tanto al partido-milicia chií Hezbolá como a Israel, acusándolos de "desestabilizar" Líbano.

Para ilustrar la dinámica del conflicto, Guterres arguyó cómo se retroalimentan las hostilidades: "Siempre que Israel ocupa parte del territorio de Líbano, ese es el pretexto que utiliza Hezbolá para decir: 'No podemos desarmarnos. Debemos mantener la resistencia'. Cada vez que Hezbolá envía cohetes contra Israel, incluso después de haber prometido que no lo haría, Israel utiliza inmediatamente ese pretexto para esta operación masiva contra Líbano".

Frente a este escenario, el secretario general de la ONU instó a ambas partes a "trabajar juntos en lugar de que Líbano sea víctima de este tipo de conjugación negativa de las acciones de Hezbolá e Israel".

Finalmente, aseveró sobre la postura de las autoridades locales que "El Gobierno de Líbano, está totalmente comprometido, por un lado, con la integridad territorial de Líbano, pero por otro, pretende tener el monopolio del uso de la fuerza, lo que implica el desarme de Hezbolá".

(Imagen: EFE/EPA/Miguel A. Lopes)

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