Secretario general de la ONU exige a Israel que renueve los permisos a 35 ONGs humanitarias

El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió este viernes a las autoridades israelíes que anulen la decisión de revocar las licencias de más de 35 organizaciones no gubernamentales en los territorios palestinos ocupados, en el marco de la crisis humanitaria a la que se enfrenta la población palestina, especialmente en la Franja de Gaza.

"(Guterres) está profundamente preocupado. Exige que se revoque la medida, subrayando que las ONG internacionales son indispensables para la labor humanitaria y que la suspensión podría socavar los frágiles avances logrados durante el alto el fuego", reza un comunicado firmado por el portavoz del jefe de la ONU, Stéphane Dujarric.

Asimismo, subrayó que, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario, Israel debe permitir y facilitar el paso rápido y sin trabas de ayuda humanitaria para todos los civiles necesitados. Además, todos los socios humanitarios deben poder operar de forma segura y conforme a los principios humanitarios.

Dujarric recordó que el anuncio de la revocación de licencias "se suma" a restricciones previas que ya han retrasado la entrada a Gaza de suministros esenciales alimentarios, médicos, de higiene y de refugio. "Esta reciente medida agravará aún más la crisis humanitaria que enfrenta la población palestina", alertó.

Más de 50 ONGs han criticado la decisión de Israel y han alertado de que estas medidas amenazan con poner fin a las operaciones de ayuda humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados.

También se pronunció al respecto el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, que recalcó que "estas restricciones, que tienen lugar al hilo de una legislación contra la UNRWA, forman parte de un preocupante patrón de desprecio por el Derecho Internacional Humanitario y de crecientes impedimentos a las operaciones de ayuda".

(Imagen referencial: EFE)

