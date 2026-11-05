Santiago Peña presenta su renuncia como presidente de Paraguay por la crisis de Ueno Bank

Santiago Peña presentó su renuncia a la presidencia de Paraguay este jueves, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.

La decisión llega después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo. Opositores lo acusaron de incurrir en conflictos de intereses, permitir el uso indebido de fondos de pensiones y encubrir irregularidades en la gestión de la crisis bancaria.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", comunicó en un mensaje de video que difundió en sus redes sociales.

Aseguró que su prioridad en este momento es "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero".

"Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", afirmó.

El Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia, dejando a cerca de tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desatando protestas.