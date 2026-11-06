Santiago Peña pide 72 horas para preparar su defensa en el Senado tras el inicio de su juicio político por la crisis de Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para presentar sus descargos ante el Senado, en el marco del juicio político iniciado en su contra a raíz del escándalo financiero de Ueno Bank.

Peña anunció su dimisión este jueves, pero esta no llegó a concretarse debido a que el Congreso no reunió el quórum necesario para someterla a votación. En su lugar, se dio inicio al proceso de juicio político en el Senado.

En su solicitud, el mandatario indicó que recibió la notificación a las 22:15 horas (local) del jueves y que esta incluía un documento de acusación de 15 páginas, además de aproximadamente 300 folios de antecedentes anexos.

Mediante una carta dirigida al presidente del Senado, Basilio Núñez, y al Congreso paraguayo, Peña sostuvo que un plazo inferior a 12 horas resulta "insuficiente para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho".

En esa misma línea, el jefe de Estado afirmó que el escaso margen de tiempo vulnera "claramente" las garantías del debido proceso, particularmente el derecho a contar con un plazo suficiente para elegir a un abogado de confianza y preparar adecuadamente su defensa. "Eso no es debido proceso", afirmó, al justificar su petición de una prórroga de 72 horas.

Peña defendió que, al tratarse de un procedimiento que podría derivar en una sanción, deben respetarse todas las garantías propias de un Estado de Derecho. Asimismo, aseguró que expondrá públicamente toda su "verdad", incluso si sus explicaciones resultan "incómodas" para determinados sectores políticos. "Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", manifestó, reafirmando su disposición a enfrentar el proceso.

La comparecencia de Peña ante el Legislativo paraguayo se produce luego de que anunciara su dimisión este jueves, en medio de la intervención de Ueno Bank, entidad que atraviesa una profunda crisis de liquidez que ha dejado temporalmente a millones de depositantes, entre ellos pensionistas, sin acceso a sus fondos.

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