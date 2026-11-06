Santiago Peña enfrenta juicio político por escándalo de Ueno Bank: Senado votará su destitución como Presidente de Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que comparecerá este viernes ante el Senado para ejercer formalmente su derecho a defensa en el juicio político iniciado en su contra, en medio del escándalo financiero que involucra a Ueno Bank.

Mientras tanto, miles de manifestantes y afectados por la crisis de liquidez de la entidad bancaria mantienen una vigilia en las inmediaciones del Congreso, en Asunción, a la espera de una resolución del proceso parlamentario.

La crisis mantiene en incertidumbre a cerca de 3 millones de personas, quienes no pueden retirar sus fondos, muchos de ellos destinados a sus jubilaciones. La situación se produjo luego de que el martes el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank por problemas de liquidez. Peña había mantenido vínculos con los controladores de la entidad e incluso defendió su desempeño antes de que estallara la crisis.

La primera sesión del juicio político en el Senado concluyó durante la tarde del jueves y el mandatario fue citado para retomar el proceso este viernes a las 10:00 horas (local). En paralelo, desde el Gobierno desmintieron las versiones sobre una eventual salida del presidente del país.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", manifestó Peña a través de sus redes sociales.

El mandatario aseguró que enfrentará el proceso no por "orgullo personal", sino por la responsabilidad de "rendir cuentas y dar explicaciones frente al pueblo paraguayo".

Asimismo, comprometió su colaboración con la Justicia para esclarecer las responsabilidades en la crisis bancaria y sostuvo que la devolución de los fondos a los ahorristas afectados no puede quedar sin solución.

Por su parte, el portavoz de la Presidencia, Guillermo Grance, ofreció una conferencia de prensa para desmentir los rumores sobre una supuesta fuga de Peña hacia Argentina, luego del estancamiento de su renuncia en el Parlamento.

"El presidente está en el país, se encuentra en la capital y va a cumplir con su deber constitucional de defenderse en tiempo y forma", afirmó Grance, quien también llamó a la calma y aseguró que el Ejecutivo continúa funcionando con normalidad.

El futuro político de Peña dependerá de la votación del Senado. Para concretar su destitución se requiere el respaldo de 30 de los 45 integrantes de la Cámara Alta. Si pierde el cargo, la Presidencia de la República quedaría en manos del vicepresidente, Pedro Alliana, quien asumiría tras prestar juramento ante el Parlamento, conforme al orden de sucesión constitucional.

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