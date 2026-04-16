Sánchez se consolida rumbo al balotaje y suma apoyos clave en medio de tensión electoral en Perú

Aguardando el término del conteo oficial de las elecciones generales celebradas este domingo, el abanderado presidencial izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anticipó que su candidatura ya tendría asegurado el respaldo de hasta cinco agrupaciones políticas para enfrentar la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

Con un 92% de las actas escrutadas, el postulante se ubica en la segunda posición al obtener el 11,98% de los sufragios, siendo superado únicamente por la carta derechista Keiko Fujimori, quien encabeza las preferencias con un 17%. En este contexto, el aspirante al sillón presidencial expresó: "Cinco fuerzas políticas se han comunicado con nosotros y en estos estándares de pueblo, de justicia, llamamos a todo ese movimiento que cree en la democracia como punto fundamental de un nuevo comienzo patriótico".

La diferencia que mantiene Sánchez con quien ocupa el tercer lugar es de escasos 10.000 votos. Dicha posición corresponde a Rafael López Aliaga, exalcalde ultraconservador de Lima y representante de Renovación Popular. Al ver mermada su ventaja durante el avance del escrutinio, este último ha instado a sus simpatizantes a movilizarse, levantando en las horas recientes la consigna de un presunto fraude electoral.

Frente a quienes ponen en duda la transparencia de los comicios, el candidato de Juntos por el Perú minimizó el impacto de las "voces disonantes". Asimismo, hizo un llamado para que cualquier ciudadano que sienta vulnerado su derecho a sufragio acuda a las instancias correspondientes con evidencias y formalice su denuncia. "Fácil es hablar", sentenció el político, de acuerdo a lo consignado por la cadena de televisión RPP.

En esa misma línea, remarcó la necesidad de que cualquier supuesta anomalía detectada durante las votaciones sea indagada bajo el estricto respeto al debido proceso. Esta postura la hizo extensiva a las acusaciones que se han formulado en contra de Piero Corvetto, actual jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Expresando sentirse sumamente contento con el desempeño logrado, el líder izquierdista exhortó a la totalidad de los actores políticos a acatar los resultados de este proceso democrático. "Estamos agradeciendo a todo el Perú que ha respaldado también nuestra fuerza", declaró.

Cabe destacar que el rol desempeñado por la ONPE ha quedado en entredicho luego de que, durante la jornada dominical, 63.000 electores encontraran clausuradas sus zonas de votación en distintos puntos de Lima. Esta situación, originada por la falta de material electoral, obligó a que la jornada debiera prolongarse hasta este lunes.

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