Rusia se une a China y exige mantener el espacio exterior libre de armas tras el despliegue de EE. UU.

Rusia pidió este martes que el espacio exterior "esté libre de armas", luego de que Estados Unidos confirmara oficialmente, por primera vez, el despliegue en órbita de armamento de "control espacial" destinado a "defender" al país frente a "acciones adversarias hostiles".

La declaración del Kremlin se produce después de que China también cuestionara el despliegue estadounidense y reclamara a Washington que "deje de prepararse para una guerra en el espacio exterior".

"Creemos que el espacio exterior debería estar libre de cualquier tipo de arma", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, después de que China reclamara a Washington que "deje de prepararse para una guerra en el espacio exterior".

En esa línea, el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó que Moscú espera fortalecer los esfuerzos internacionales destinados a avanzar hacia la desmilitarización del espacio.

Así, el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho hincapié en que Moscú "espera una consolidación internacional amplia para continuar el trabajo y promover las posiciones a favor de la demilitarización completa del espacio".

Las declaraciones de Moscú se conocieron horas después de que el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, confirmara el despliegue de armas de control espacial en órbita y defendiera la preparación de Washington ante eventuales amenazas.

Las palabras de Moscú han llegado horas después de que el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, confirmara el citado despliegue y reseñara que Washington "está preparado para hacer frente a los desafíos de amenazas en evolución, dondequiera que estas surjan".

En concreto, el funcionario estadounidense confirmó que este armamento ya se encuentra en órbita, aunque evitó entregar detalles sobre sus características o capacidades.

"Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", destacó, declinando dar detalles sobre estas capacidades bajo el argumento de que, si bien reconocer la existencia de este armamento situado en órbita puede ser disuasorio, "hablar de los detalles de lo que se está haciendo no beneficiaría a esa disuasión".

Desde la Fuerza Aérea estadounidense, además, reconocieron que estas capacidades podrían tener aplicaciones tanto defensivas como ofensivas.

Por su parte, un portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense ha remarcado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión ABC que "estas capacidades pueden ser usadas para propósitos ofensivos y defensivos".

El funcionario estadounidense también apuntó contra Rusia y China por el desarrollo y las pruebas de armamento espacial, asegurando que estas acciones han transformado el espacio en un nuevo escenario de operaciones militares.

"Estados Unidos ha advertido sobre las pruebas y la puesta en servicio de armas rusas y chinas desde 2007. A raíz de sus acciones, ya no cabe duda de que el espacio es un ámbito de operaciones bélicas", ha apostillado.

De esta manera, las declaraciones de Rusia y China elevan la preocupación internacional por la creciente militarización del espacio, luego de que Washington reconociera públicamente el despliegue de armamento en órbita y defendiera su utilización como mecanismo de defensa y disuasión.

PURANOTICIA