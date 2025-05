Rusia responde a dichos de Trump sobre que Putin se ha vuelto "loco" y afirman que es una "sobrecarga emocional"

El Kremlin ha evitado criticar este lunes los últimos calificativos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y ha sugerido que momentos como los actuales están "conectados" con una "sobrecarga emocional" que deriva en "reacciones emocionales".



"Seguimos de cerca todas las reacciones", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, horas después de que Trump afirmase que Putin "se ha vuelto absolutamente loco" y "está matando innecesariamente a un montón de gente" en Ucrania.



Peskov ha alegado ante los medios que el presidente ruso "está tomando las decisiones que son necesarias para garantizar la seguridad del país" y ha considerado "un importante logro" el proceso de negociaciones iniciado por Trump, ante quien Moscú está incluso "agradecido" por su labor, informa la agencia de noticias TASS.



Trump, que hace una semana habló por teléfono con Putin, ha expresado en varias ocasiones su malestar por la falta de avances en el diálogo, la última de ellas el domingo por la noche desde su cuenta en Truth Social. "Siempre he tenido muy buena relación con Vladimir Putin (...), pero algo le ha pasado", ha asegurando, recriminando a su homólogo que permita que sigan los ataques "sin motivo alguno" sobre Ucrania.



El inquilino de la Casa Blanca ha advertido a su homólogo de que "llevará a la caída de Rusia" si demuestra querer "toda Ucrania, no sólo un pedazo de ella".

Con todo, Trump ha tenido también críticas para su contraparte ucraniana, Volodimir Zelenski, ya que entiende que "no hace ningún favor a su país hablando como habla". "Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta, y será mejor que pare", reclamó.

PURANOTICIA