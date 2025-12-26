El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, acusó a Ucrania de "estar utilizando diversos trucos para obtener dinero de Occidente".
Las autoridades de Rusia informaron este viernes que han mantenido nuevos contactos con Estados Unidos durante las últimas horas tras analizar el último borrador del plan de paz para Ucrania, cuyos detalles fueron revelados el miércoles por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, indicó en una rueda de prensa que el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov mantuvo una conversación telefónica con representantes estadounidenses para abordar esta cuestión, según informaciones recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.
"Después que (el enviado especial ruso) Kirill Dimitriev informara al presidente (Vladimir Putin) de los resultados de su viaje a Estados Unidos y sus conversaciones con los estadounidenses, la información ha sido analizada y se han mantenido contactos", explicó.
Además, afirmó que "se ha acordado seguir adelante con los contactos". "Puedo decir que Yuri Ushakov ha representado a la Administración rusa durante estas conversaciones. Por parte de la Casa Blanca había varios interlocutores", recalcó.
Por otra parte, acusó a Ucrania de "estar utilizando diversos trucos para obtener dinero de Occidente". "Vemos cómo hacen uso de todo tipo de trucos, pero aún no hemos escuchando nada sobre la celebración de elecciones", manifestó.
