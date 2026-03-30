Con un cargamento de 100.000 toneladas de petróleo, el buque ruso 'Anatoli Kolodkin' logró atracar en el puerto de Matanzas, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia. El arribo de la embarcación representa un respiro para la isla caribeña, que enfrenta una severa crisis en sus servicios básicos producto de la asfixia energética de los últimos meses.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, destacó la relevancia de este hito tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para viabilizar la entrega. "Nos complace que este lote de derivados de petróleo haya llegado a la isla", manifestó el representante del gobierno de Vladimir Putin, añadiendo de forma tajante: "No podemos mostrarnos indiferentes".

La operación se concreta en un escenario de extrema fragilidad para Cuba, donde el recrudecimiento del cerco económico ha provocado el colapso de industrias y suministros esenciales. Ante esta realidad, Peskov subrayó el compromiso de su país con La Habana. "Rusia considera que es su deber no mantenerse al margen y brindar la ayuda necesaria a los amigos cubanos. No podemos mostrarnos indiferentes ante la desesperada situación que viven los cubanos", señaló el vocero según reportes de Interfax.

El ingreso del petrolero fue autorizado por la Guardia Costera de Estados Unidos, lo que marca una excepción inusual en la política de Washington, que anteriormente había amenazado con aranceles a cualquier nación que vendiera crudo a la isla. Esta concesión se produce tras una serie de diálogos mantenidos en semanas recientes entre funcionarios rusos y estadounidenses, donde la asistencia humanitaria fue un punto clave de la agenda.

Finalmente, el Kremlin adelantó que las gestiones para socorrer a la isla continuarán. La gravedad de la crisis actual, que se suma al bloqueo histórico de más de 70 años, ya había llevado a las Naciones Unidas a diseñar un plan de emergencia para abordar la parálisis energética y social que afecta a la población cubana.

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