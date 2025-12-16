Rusia descartó un alto el fuego por Navidad en Ucrania: "No queremos una tregua que les dé respiro"

El Kremlin rechazó este martes apostar por una tregua navideña en Ucrania alegando que serviría para reforzar a la otra parte, en respuesta a una demanda del canciller alemán, Friedrich Merz, para detener los combates estas festividades.

"Queremos la paz, no una tregua que dé un respiro a Ucrania para prepararse y continuar la guerra", afirmó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien incidió en que Rusia continuará como hasta ahora.

"Queremos detener este conflicto, alcanzar nuestros objetivos, proteger nuestros intereses y garantizar la paz en Europa. Eso es lo que deseamos", agregó.

Peskov señaló que la postura de Rusia es "coherente" y "bien conocida" tanto por la parte ucraniana como por la estadounidense y no se someterán a "decisiones inviables a corto plazo".

El portavoz del Kremlin respondió así al llamado del canciller alemán a Putin para que decretara una tregua por Navidad, aprovechando el paso estos días de las delegaciones ucraniana y estadounidense en Berlín para negociar el plan de paz propuesto por la Administración de Donald Trump.

(Imagen: Wikimedia Commons)

