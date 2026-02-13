Rusia confirma nueva ronda de negociaciones con Ucrania y EE.UU. en Ginebra

Rusia confirmó este viernes que la próxima ronda de negociaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar en la ciudad suiza de Ginebra entre el 17 y el 18 de febrero, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmara el martes que había aceptado una propuesta de Washington para una nueva ronda de contactos.

"La próxima ronda de negociaciones sobre un acuerdo en Ucrania tendrá lugar en formato trilateral ruso-estadounidense-ucraniano el 17 y el 18 de febrero en Ginebra", ha confirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien poco antes había adelantado que los contactos tendrían lugar la semana que viene, sin más detalles.

Asimismo, ha resaltado que la delegación rusa estará encabezada por Vladimir Medinski, enviado en 2025 a Estambul para unos contactos infructuosos con Ucrania para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa del país, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente, Vladimir Putin.

Zelenski adelantó el miércoles que la nueva ronda de diálogo con Rusia, propuesta para celebrarse en Estados Unidos la próxima semana, se centrará sobre todo en el futuro de los territorios del este y sureste del país ocupados actualmente por Moscú, al tiempo que desveló que en la agenda hay una propuesta de Washington para crear en el Donbás una zona franca, donde se pueda comerciar libremente, y sea una suerte de área de amortiguamiento.

Hasta la fecha se han realizado dos rondas de conversaciones trilaterales, ambas en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Los últimos contactos derivaron en un acuerdo entre Moscú y Kiev para el intercambio de más de 300 prisioneros de guerra, el primero de este tipo en cerca de cinco meses, pero sin informaciones sobre avances en el plano político.

