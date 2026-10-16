Rusia concuerda con las críticas de Trump a Zelenski, pero ve "imposible" negociar sin el líder ucraniano

El Kremlin coincidió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus críticas al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, al considerar que no está haciendo todo lo posible para alcanzar la paz. Sin embargo, Moscú lamentó que no tiene otra alternativa que negociar con el actual líder de Ucrania.

"Está claro que Zelenski no quiere asumir la responsabilidad ni avanzar hacia una solución pacífica", señaló el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien subrayó que Rusia está "completamente" de acuerdo con el presidente de Estados Unidos en este asunto, según recogieron agencias de noticias rusas.

No obstante, Peskov discrepó de unas declaraciones realizadas por Trump en la misma entrevista con la cadena Newsmax, en las que el mandatario estadounidense sugirió que, si Ucrania y Rusia alcanzan un acuerdo, este "no será" con Zelenski. "Incluso si quisiéramos, sería imposible discutir nada sin los actuales líderes ucranianos", manifestó el portavoz ruso.

En los últimos días, las diferencias entre Trump y Zelenski se han hecho más evidentes, esta vez debido a la decisión de Ucrania de continuar atacando posiciones del sector energético ruso, en respuesta a los ataques de Moscú y pese a la propuesta de tregua planteada el pasado fin de semana por el presidente estadounidense.

Zelenski ha asegurado que la decisión de mantener los ataques responde a las ofensivas rusas contra posiciones ucranianas, pese a la iniciativa de alto el fuego. Sin embargo, a juzgar por los acontecimientos de los últimos días, ninguna de las partes parece haber asumido plenamente la propuesta. En este contexto, Trump ha intensificado sus críticas contra el mandatario ucraniano.

"Zelenski no es un buen tipo con el que podamos tratar" y "no soy un gran fan de Zelenski", son algunas de las declaraciones más llamativas que dejó la entrevista del presidente estadounidense. En ella, Trump también planteó que Ucrania podría dirigir sus ataques hacia otros objetivos, en lugar de concentrarlos en las refinerías rusas.

PURANOTICIA