Rusia anuncia la toma de dos nuevas localidades en el este de Ucrania

Las autoridades de Rusia anunciaron este sábado la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania, en el marco de la ofensiva militar iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente Vladimir Putin, y mientras continúan los contactos diplomáticos para un eventual alto el fuego.

Según informó el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov, las tropas de Moscú habrían “liberado” las localidades de Dimitrov, en la región de Donetsk, y Huliaipole, en Zaporiyia, avances que fueron comunicados directamente al mandatario ruso.

Gerasimov afirmó que el Ejército ruso avanza en todas las direcciones, mientras que las Fuerzas Armadas de Ucrania “intentan sin éxito frenar el avance”. En tanto, Putin respaldó los progresos durante una visita a un puesto de mando, señalando que las operaciones se ejecutan conforme al plan estratégico aprobado por el Estado Mayor.

El presidente ruso agregó que la creación de una zona de seguridad en regiones fronterizas como Sumi, Járkov y Dnipropetrovsk avanza a buen ritmo, mientras que en Donbás y Zaporiyia la ofensiva continúa a lo largo de toda la línea de contacto, aumentando la presión sobre las tropas ucranianas en un conflicto que ya supera los tres años de duración.

