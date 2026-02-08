Rusia anuncia captura de dos localidades ucranianas en Sumi y Járkov

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este domingo la captura de dos localidades ucranianas, correspondientes a Sidorovka, en la región de Sumi, y Glushkovka, en la región de Járkov, en el marco de nuevas operaciones militares desarrolladas por sus fuerzas en el noreste de Ucrania.

Según el comunicado oficial, las unidades del grupo Norte tomaron el control de Sidorovka tras “acciones decididas”, mientras que el grupo Oeste logró asegurar Glushkovka, consolidando así nuevos avances territoriales. Ambas operaciones fueron presentadas por Moscú como parte de su ofensiva sostenida en distintos frentes del conflicto.

La localidad de Sidorovka, situada a unos diez kilómetros de la frontera con Rusia, se ubica en una zona donde los enfrentamientos han sido históricamente menos frecuentes, ya que los principales combates se han concentrado en la región del Donbás, lo que da cuenta de una expansión geográfica de las operaciones rusas.

En paralelo, Ucrania denunció nuevos ataques con drones contra instalaciones estratégicas. La empresa estatal Naftogaz informó que infraestructuras ubicadas en la región de Poltava resultaron dañadas, con destrucción de equipos y bienes, aunque sin víctimas. Su presidente, Serhiy Koretski, precisó que este corresponde al ataque número 19 contra la compañía en lo que va del año.

Estos hechos se suman a lo ocurrido el sábado, cuando autoridades ucranianas alertaron sobre una oleada de ataques con drones y misiles dirigidos a la red energética del oeste del país, lo que provocó cortes de electricidad y calefacción, profundizando el impacto del conflicto sobre la población civil y los servicios básicos.

