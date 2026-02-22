Rusia amenaza con apuntar a Estonia ante eventual despliegue nuclear

El Kremlin advirtió este domingo que clasificará a Estonia como objetivo nuclear si el país báltico decide instalar armas nucleares en su territorio.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, señaló que Moscú responderá de manera directa si se concreta ese escenario.

“Si aparecen armas nucleares en territorio estonio y nos apuntan, nuestras armas nucleares apuntarán a Estonia”, afirmó Peskov en declaraciones recogidas por la agencia estatal TASS.

El portavoz aseguró que Rusia no busca amenazar, pero recalcó que hará “lo que haga falta” para garantizar su seguridad, especialmente en materia de disuasión nuclear.

Las declaraciones se producen luego de que el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, dejara abierta la posibilidad de albergar armamento nuclear si la OTAN lo considerara necesario.

En una entrevista concedida a la cadena estatal ERR, Tsahkna afirmó que su país no tiene una doctrina que descarte esa opción.

Asimismo, el ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, ya había realizado comentarios similares el verano pasado, lo que ha generado inquietud en Moscú.

La advertencia del Kremlin marca un nuevo episodio de tensión en la región del Báltico, en medio del persistente conflicto entre Rusia y Occidente por la expansión y el despliegue estratégico de la OTAN en Europa del Este.

