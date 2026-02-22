Tiroteo en residencia de Trump: Servicio Secreto confirma muerte de intruso

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que el dispositivo de protección del presidente Donald Trump abatió a tiros a un joven de 20 años que intentaba ingresar de manera ilegal a su residencia privada en Florida.

El hecho ocurrió cerca de las 01:30 horas locales, cuando el individuo fue detectado en la puerta norte del complejo Mar-a-Lago, una de las propiedades más resguardadas del mandatario.

Según el comunicado oficial, el sujeto portaba “lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible”, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad de alto riesgo.

Ante esta situación, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, junto a un funcionario de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, se enfrentaron al individuo y abrieron fuego, provocando su muerte en el lugar.

Las autoridades aclararon que ninguna persona bajo protección presidencial se encontraba en la residencia al momento del incidente, descartando un riesgo directo para Trump.

Tras el tiroteo, se activaron los protocolos de investigación correspondientes y los agentes involucrados fueron retirados provisionalmente de sus funciones mientras se esclarecen los hechos.

La identidad del joven fallecido no ha sido revelada, ya que las autoridades esperan completar el proceso de notificación a sus familiares.

El caso está siendo investigado para determinar las circunstancias exactas del intento de ingreso, así como el nivel real de amenaza que representaba el individuo en uno de los recintos más vigilados de Florida.

