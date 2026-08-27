Rusia advierte "consecuencias catastróficas" a Reino Unido y amenaza con atacar sus instalaciones por el uso de misiles en Ucrania

Las autoridades de Rusia advirtieron este jueves que podrían atacar objetivos vinculados a Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de las fuerzas ucranianas contra territorio ruso. Moscú pidió a Londres mantenerse al margen y "dejar de lado sus acciones hostiles", en medio de las crecientes tensiones entre ambos países.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, denunció durante una rueda de prensa la "postura agresiva de Londres hacia Moscú", asegurando que esta situación "podría propiciar un aumento de la violencia y un recrudecimiento del conflicto hasta alcanzar un nuevo nivel".

En ese contexto, la diplomática lanzó una advertencia a la población británica: "Pedimos a todos los residentes de Reino Unido considerar que habrá consecuencias catastróficas e inevitables derivadas de las acciones de su propio Gobierno e instamos a las autoridades del país a analizar en profundidad la situación y abandonar esta política hostil y agresiva que solo prolonga la agonía del régimen neonazi ucraniano y crea peligros de escalada", ha apuntado.

Zajarova recordó además las advertencias formuladas previamente por Moscú respecto del uso de armamento británico por parte de Ucrania y señaló que "ya se ha advertido en reiteradas ocasiones de que cualquier equipamiento e instalación británica en Ucrania y fuera del país puede ser objetivo en caso de respuesta a los ataques que Kiev perpetra con armas británicas contra nuestro territorio".

"Aquellos que sean culpables de cometer crímenes de guerra, incluidos algunos contra la población civil rusa, serán castigados por sus acciones", ha manifestado, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

ACUSACIONES POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La portavoz rusa también aseguró que Moscú continúa siguiendo el traslado de armamento y tecnología militar hacia Ucrania.

En particular, indicó que Rusia "sigue supervisando la transferencia de este tipo de armamento" a Ucrania, así como "cualquier tecnología que pueda permitir ensamblar misiles posteriormente" de forma independiente.

Zajarova cuestionó además el apoyo militar británico a Kiev y afirmó: "El primer ministro británico, Andy Burnham, hizo hincapié en la continuidad de la política anti Rusia de Londres y confirmó que Reino Unido no solo transfirió armamento de largo alcance a las Fuerzas Armadas ucranianas sino que también proporcionó a Kiev los datos tecnológicos para el ensamblaje independiente de misiles de crucero 'Storm Shadow' en fábricas ucranianas", ha lamentado.

Sobre la producción de estos misiles en territorio ucraniano, la portavoz sostuvo que las fábricas contarían con menores costos laborales que las europeas. En ese sentido, señaló: "En estas fábricas, ha especificado Zajarova, "la mano de obra es más barata que en Europa". "Abordaremos este tema con más detalle más adelante, como ya prometí. Cabe mencionar que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció previamente una transferencia de tecnología similar, aunque no tuvo tiempo de implementarla", ha sostenido. "Por supuesto, estamos siguiendo de cerca todos estos acontecimientos", ha añadido.

Finalmente, Zajarova acusó a Francia, Reino Unido, Alemania y otras capitales europeas de tener responsabilidad directa en los ataques contra territorio ruso, al considerar que el suministro de componentes y tecnología militar no las exime de responsabilidad.

"Está claro que al transferir componentes directamente a Ucrania, Francia y Reino Unido buscan ser absueltos de la responsabilidad de los ataques que tienen lugar en nuestro país. No funcionará. París, Londres, Berlín y otras capitales tienen responsabilidad directa en estos ataques terroristas", ha zanjado.

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