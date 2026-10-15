Rusia acusa un "grosero desafío" de Zelenski a Trump tras el cese de la tregua energética

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, criticó este jueves la decisión del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de reanudar los ataques contra refinerías rusas, en medio de las acusaciones cruzadas sobre el incumplimiento de una iniciativa propuesta días atrás por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Es un desafío directo, además de grosero, al presidente Trump, que ha estado apoyando activamente este acuerdo", criticó el ministro de Exteriores durante su paso por Bakú, capital de Azerbaiyán, donde participa en una nueva cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA).

Lavrov señaló que, desde la cumbre de Anchorage, celebrada en agosto de 2025, "se ha producido un retroceso constante" de las iniciativas de paz, y responsabilizó directamente tanto a Zelenski como a sus socios europeos.

"Solo nos alejan de una paz sostenible, o al menos de lograr una solución negociada. Esto significa que todo se decidirá en función de las acciones de nuestras Fuerzas Armadas, a pesar de nuestra plena disposición para entablar negociaciones normales, razonables y honestas", advirtió Lavrov.

El pasado sábado, el presidente Trump propuso a Rusia y Ucrania establecer una moratoria a los ataques contra refinerías e instalaciones energéticas. Sin embargo, Moscú y Kiev se han acusado mutuamente de incumplir la iniciativa impulsada por Washington, que coincidió con el levantamiento de sanciones al crudo ruso.

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