Rusia acusa “agresión armada” de EE.UU. y eleva tensión internacional por Venezuela

El Gobierno de Rusia condenó la mañana de este sábado los ataques aéreos de Estados Unidos contra Venezuela, calificándolos como una “agresión armada” sustentada en “pretextos insostenibles”, en un contexto de creciente tensión militar y diplomática que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso expresó su profunda preocupación por la operación estadounidense, señalando que el uso de la fuerza vulnera principios básicos del Derecho Internacional, entre ellos la no intervención y la solución pacífica de controversias.

Moscú sostuvo que la hostilidad ideológica ha prevalecido sobre el pragmatismo, debilitando la posibilidad de relaciones de confianza y previsibilidad entre los Estados, y advirtió que acciones de esta naturaleza incrementan el riesgo de desestabilización regional.

En ese marco, Rusia hizo un llamado urgente a evitar una mayor escalada y a priorizar una salida política basada en el diálogo, manifestando su disposición a apoyar iniciativas multilaterales que permitan encauzar la crisis venezolana por vías diplomáticas.

Finalmente, el Kremlin reafirmó su solidaridad con el pueblo venezolano y su respaldo a la soberanía e integridad territorial del país, subrayando que América Latina debe seguir siendo una zona de paz, y respaldó la convocatoria urgente a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras confirmó que su embajada en Caracas opera con normalidad y sin reportes de ciudadanos rusos afectados.

