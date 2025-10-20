Rodrigo Paz superó de manera contundente a Quiroga y será nuevo Presidente de Bolivia

El nuevo presidente de Bolivia es el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, quien venció en la segunda vuelta de las elecciones con el 54,6% de los votos frente al expresidente del país Jorge «Tuto» Quiroga, que sumó 45,4% de los mismos.

De este modo, Paz logró el voto de más de 3,3 millones de bolivianos, superando a los casi 2,8 millones que depositaron el suyo en Tuto Quiroga, con casi el 98% del escrutinio ya realizado, según los datos del Sistema de Recuento Preliminar (Sirepre) del Tribunal Superior Electoral de Bolivia, que podrían presentar variaciones con respecto al cómputo oficial definitivo.

Su compañero como vicepresidente en la candidatura, Edmand Lara, celebró los resultados y anunció "acciones inmediatas" a fin de "recuperar la economía del país (...), garantizar el suministro de diésel y de gasolina (...), nivelar los precios de la canasta familiar y acabar con la corrupción".

"Se viene una nueva historia, basta de corrupción, basta de injusticia", declaró en una intervención en la que anunció "cambios estructurales" desde la ciudad de Santa Cruz, antes de trasladarse a La Paz para reunirse con el nuevo dirigente del país.

Asimismo, hizo un llamado a "la hermandad", así como a "a la unidad, a la reconciliación de los bolivianos". "Es tiempo de perdón, es tiempo de reconciliación. Ahora hay que pensar en la patria", aseveró ante los medios de comunicación.

Rodrigo Paz, senador del PDC, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino-nieto del también exmandatario Víctor Paz Estenssoro, volvió a derribar las predicciones de las encuestas y a salir vencedor tras su victoria en la primera vuelta, haciendo uso de un discurso alejado tanto del MAS como del conservadurismo de la oposición.

Con su idea de un 'capitalismo para todos', propuso recortes al gasto público, formalizar el empleo, reformas electorales y constitucionales para atraer inversión privada, aunque descartó la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la que sí apostaba Tuto Quiroga. Prometió que no buscará la reelección.

Se trata de la primera ocasión desde el establecimiento de la segunda vuelta en 2009 en la que unas elecciones alcanzan esta instancia en Bolivia, que llegó a estos comicios en un momento marcado por el fin del proyecto político del Movimiento al Socialismo (MAS) casi dos décadas después y una pronunciada crisis en la que destaca la alarmante falta de combustible, que se convirtió en el principal tema de conversación en campaña.

