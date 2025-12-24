Documentos del caso Epstein incluyen vuelos de Trump en jet del magnate: autoridades los califican de “sensacionalistas”

Los últimos documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein incluyen referencias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaciones que las autoridades han tildado ya de "sensacionalistas".

Estos archivos presentan datos sobre los viajes realizados por Trump en el jet privado de Epstein, así como otras informaciones con las que Washington busca acallar las duras críticas vertidas contra el magnate durante la última semana debido a la retirada de una serie de fotografías en las que aparecía el presidente.

El nombre de Trump aparece ahora de forma significativa en los últimos 30.000 archivos publicados, lo que muestra una mayor cercanía a Epstein -condenado por abuso sexual y tráfico de menores-, según informaciones de la cadena de televisión NBC News.

No obstante, la Administración ha incidido en que algunos de los documentos contienen datos "falsos" y "acusaciones sensacionalistas contra el presidente", que no está acusado de delito alguno en relación con el caso pero ha tratado hasta la fecha de obstaculizar la publicación de los documentos.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra -hermano de Carlos III-, el expresidente estadounidense Bill Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

